VÍDEOS VIRALS
Rescat d'una persona al telecabina de Sierra Nevada després de l'apagada elèctrica
Els serveis d'emergència van haver de treure 16 persones atrapades en sis cabines
Els serveis d'emergència d'Andalusia van haver de rescatar 16 persones que s'havien quedat atrapades en sis cabines d'un telecabina de Sierra Nevada després de l'apagada elèctrica. En el vídeo es pot veure el rescat d'una persona mitjançant cordes. L'estació informa que totes les persones afectades van poder baixar sanes i estàlvies.