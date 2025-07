El vicepresident dels Estats Units trenca el trofeu de campions de futbol americà

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El vicepresident dels Estats Units, JD Vance, va viure un moment vergonyós davant de Donald Trump. Durant l'acte de la festa dels campions de futbol americà universitari d'Ohio State a la Casa Blanca, Vance va voler posar amb el trofeu quan, de sobte, es va trencar, la qual cosa no va fer massa gràcia a Trump. El vicepresident va voler posar un toc d'humor a les xarxes socials, on va publicar que "no volia que ningú després d'Ohio State es quedés amb el trofeu, així que vaig decidir trencar-lo".