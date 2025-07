La curiosa manera de travessar el pont quan puja el nivell de l'aigua al riu Yanagawa al Japó

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els gondolers que treballen portant turistes pel riu Yanagawa, al Japó, es troben obligats a recórrer a un mètode curiós per passar per sota d'algun pont quan el cabal del riu augmenta. Com es pot apreciar en el vídeo, el gondoler abandona la barqueta amb els passatgers a dintre, puja sobre el pont, amb l'ajuda del rem, i el travessa caminant, mentre els viatgers s'ajupen per passar sota el pont.