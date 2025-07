Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Una parella ha fet història, possiblement sense saber-ho, en gravar una baralla entre dos linxs ibèrics. És la primera vegada que s'aconsegueix registrar una acció com aquesta, on es pot veure els dos mascles barallant-se a cops de cap, tot ignorant el vehicle i els humans, pel control del territori. El vídeo es va registrar a Espanya, on aquesta espècie es troba en perill d'extinció.