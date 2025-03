La rutina d'entrenaments d'un dels homes més forts del món

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El polonès Rafał Jaroszewski ha publicat a les seves xarxes socials la rutina d'entrenaments que realitza per mantenir-se fort. Entre aquests exercicis "extrems" es troben el d'aguantar el pes d'una persona amb les dents, saltar a corda amb una barra olímpica amb pes o estirar un camió ajudant-se de cordes. Jaroszewski, de 40 anys, fa servir la seva família durant les sessions de gimnàs, com es pot observar en els exercicis realitzats per un dels homes més forts del món.