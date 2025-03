Fortes inundacions a Andalusia

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les fortes pluges que estan afectant les últimes setmanes Espanya estan provocant inundacions importants a la comunitat autònoma d'Andalusia. Les imatges captades pels serveis d'emergència mostren centenars de zones de cultius negades per l'aigua acumulada per les precipitacions. A la ciutat espanyola de Sevilla, l'ajuntament ha activat la fase d'emergència pel risc de danys per inundació a causa de l'augment del cabal dels rius, fet que ha provocat que, per primera vegada, la ciutat hagi hagut de tancar les portes del Guadalquivir que protegeixen el barri de Triana d'una possible crescuda del riu. El temporal ha provocat dos morts i un desaparegut, i el tancament de més d'una desena de carreteres pels desbordaments de rius, deixant negat bona part dels camps de diverses províncies.