Un dofí es deixa veure al Port de Barcelona

"Aquest matí ens ha visitat un dofí al port", informava el Port de Barcelona a través de les xarxes socials, compartint les imatges del cetaci nedant i saltant dins de la bocana del port. La presència d'aquest animal no és freqüent a la ciutat comtal, però s'han registrat alguns albiraments, de fet, l'any passat es van reportar cinc. El port va alertar a la Torre de Control del Tràfic Marítim perquè les embarcacions no s'apropin al cetaci. El Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM), ha fet un seguiment per assegurar-se que l'animal estigui en bon estat.