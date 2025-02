Apareixen 157 balenes en una platja de Tasmània

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A les platges de l'illa australiana de Tasmània han aparegut 157 balenes pilot encallades a la sorra, de les quals 90 han sobreviscut, però hauran de ser sacrificades per evitar-los patiments, ja que no poden ser retornades al mar. Aquest fet, segons apunten els experts, podria ser causat per la desorientació dels animals o bé perquè s'apropin al litoral atretes pels grans vaixells.