Rescaten una cabra de la finestra d'un cinquè pis a Madrid

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Insòlites imatges les que es van veure dimarts al matí al districte de Villaverde, a Madrid. Els bombers de la comunitat autònoma han compartit un vídeo on rescaten un mascle de cabra nana de la finestra d'un cinquè pis. Segons s'informa, un veí de l'edifici va donar l'alerta a les autoritats veient que l'animal estava atrapat a l'ampit sense poder moure's. El cos va accedir a la terrassa del pis del costat, ja que l'habitatge estava buit i ningú obria la porta. Es desconeix com va arribar l'animal fins aquí i ara s'està buscant el seu propietari, ja que "fa temps que no viu ningú aquí".