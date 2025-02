El risc de no respectar els senyals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

A Utah una conductora es va salvar d'una mort, pràcticament segura. Mentre les tanques de la via del tren es van abaixant, pel pas pròxim d'un tren, un cotxe empeny pel darrere el vehicle de la conductora, que es queda atrapada a les vies del tren. Tot i que intenta fer marxa enrere, la dona no pot sortir de la zona de perill, havent de sortir del turisme a última hora, el qual impacta contra un tren a tota velocitat. El vehicle del darrere, que va empènyer l'altre cotxe, no va respectar els senyals, provocant un risc innecessari.