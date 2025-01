Un helicòpter impacta contra un avió a Washington

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un helicòpter Black Hawk de l'exèrcit dels Estats Units ha xocat contra un avió comercial de la companyia American Airlines prop de l'aeroport nacional Ronald Reagan de Washington D.C. En l'avió comercial hi viatjaven 60 passatgers i quatre membres de la tripulació, mentre que a l'helicòpter hi anaven tres soldats en un vol d'instrucció. L'avió realitzava la ruta Wichita (Kansas)-Washington, i just abans d'aterrar, l'helicòpter ha impactat contra ell. Els serveis d'emergència han assegurat que no hi ha supervivents i que treballen per recuperar els cossos del riu Potomac.