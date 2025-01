Graven un gran torb a Grandvalira

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Multitud d'esquiadors pugen a Andorra atrets per la condició de les seves pistes. No obstant, el dissabte 11 de gener les condicions meteorològiques no van permetre tenir un dia còmode a Grandvalira. Un esquiador va gravar i penjar a TikTok l'increïble torb que es va produir el cap de setmana, amb grans ràfegues de vent que arribaven a fer trontollar els canyons de neu i que dificultaven mantenir-se en peu. Sens dubte una experiència per oblidar.