El perillós aterratge a l'aeroport de Skiathos

L'illa grega de Skiathos és coneguda per les seves platges paradisíaques però també per tenir un dels aeroports més perillosos del món, ja que la pista d'aterratge es troba just al costat de la platja i de la carretera, i els avions, a l'hora d'aterrar, passen pocs metres per sobre de les persones que es troben banyant-se al mar o a la sorra. L'aeroport és famós entre els aficionats als avions com un dels millors per presenciar aterratges i enlairaments.