El procés per aconseguir granit Cheyenne

El granit Cheyenne s'obté de les terres del Brasil, provinent d'una roca amb un patró natural molt característic i únic, que combina els colors blanc, negre i gris. Els operaris necessiten excavar per treure la roca, poder-la trencar amb màquines especials i seguidament netejar-la, perquè quedi impol·luta i reflecteixi les seves característiques especials. Seguidament, es talla en peces petites i es transporta des de l'excavació a la zona d'exposició, on es vendrà per un preu que oscil·la entre els 200 i els 250 euros el metre.