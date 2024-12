Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Vladislav Duda fugia de la guerra amb la seva gata Peach, quan va caure a un barranc gelat, de 400 metres de profunditat. Una caiguda que no hauria pogut explicar si no hagués estat pel felí, de tots just uns mesos d'edat. Els equips de rescat, un cop van poder accedir a Duda, se'l van trobar amb una hipotèrmia severa, i quan van obrir la jaqueta es van trobar amb Peach arraulida a dins. El director del servei de rescat de muntanya de Maramures, on van succeir els fets, va explicar que la calor corporal del gat va salvar la vida de Vladislav Duda.