Una parella discuteix i la dona es baixa del cotxe enmig de la carretera

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A Canàries les cues per la TF-1 són una constant. El que no és tan normal de veure és l'escena que van presenciar diversos conductors enmig d'una retenció. Els conductors que viatjaven per l'autopista del Sur, van veure com una dona baixava del cotxe, enmig de la carretera, metre discutia amb la seva parella. Molt emprenyada, la protagonista caminava pel voral interior mentre bracejava, mostrant signes d'emprenyament. La seva parella alentia la marxa per intentar que es pugés de nou al cotxe, mentre la resta de conductors presenciaven una escena surrealista.