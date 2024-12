Protestes amb focs artificials a Geòrgia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Geòrgia està sumida en un escenari de protestes des de fa unes setmanes, per part dels opositors. I és que acusen al govern de fer un frau electoral a les eleccions de l'octubre, i protagonitzar una deriva cap a Rússia. De fet, la Unió Europea i Estats Units han retirat el seu suport aquest últims dies. Per fer front al canó d'aigua de la policia, utilitzat per dispersar la multitud, els manifestants han creat una espècie d'arma que llança focs artificials.