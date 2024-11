Una haka al Parlament de Nova Zelanda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tradicional haka maori, que van popularitzar els jugador de rugbi de la selecció neozelandesa, ha arribat al Parlament de Nova Zelanda. Enmig d'una sessió, els diputats maoris es van aixecar i van començar aquesta dansa per protestar contra el projecte de llei que busca reinterpretar l'històric tractat de Waitangi, signat el 1840 entre la Corona britànica i els maoris. La iniciativa proposa que l'Executiu i el Parlament tinguin plens poders per dictar lleis, la qual cosa podria afectar els drets dels maoris com a poble indígena.