Espectacular mànega marina a la costa de Marbella

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Enmig d'un nou avís sobre un temporal que afectarà Marbella, que ja es troba en estat d'alerta vermella per la situació meteorològica, els veïns de la localitat han gravat unes espectaculars imatges d'una mànega marina, o tromba marina, a les seves costes.

Es tracta d'un fenomen que crea una mànega sobre la superfície del mar, visible per un núvol en forma cònica i que aixeca aigua al seu pas. Com a mesura de prevenció per l'alerta vermella molts dels negocis de la localitat anuncien tancaments per aquesta jornada, així com parcs, instal·lacions esportives, centres per a la gent gran, biblioteques i escoles infantils municipals.