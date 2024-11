Enfrontament d'un conductor andorrà amb un ciclista

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A Barcelona un conductor d'un vehicle amb matricula andorrana va ser el protagonista d'un enfrontament amb un ciclista. Al vídeo, gravat per un altre conductor i que circula per les xarxes socials des de la matinada de diumenge, s'observa com l'home baixa del vehicle, aprofitant que el semàfor està en vermell, per increpar un ciclista que en aquell moment circula per la vorera. El conductor discuteix amb el ciclista i, fins i tot, l'agafa per la roba, fins que arriba un altre ciclista a intentar calmar els ànims.