Cronologia de la Dana a València

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La localitat valenciana de Benetússer ha estat una de les afectades per les inundacions que han deixat centenars de morts al País Valencià. Una veïna va gravar la cronologia de la inundació del seu carrer, on, entre les 19.17 hores de la tarda i fins a les 19.38 hores, no plovia i només era el vent el que feia soroll. A partir d'aquella hora, va començar a entrar aigua pel carrer, i el va convertir en un riu de poca profunditat en un parell de minuts, fins que a les 19.50 el cabal ja era agressiu i la llum havia marxat. A les 20 hores, quan va arribar l'avís d'emergències, el carrer estava inundat i el cabal del riu s'havia emportat els cotxes que hi havia aparcats i havia obligat els veïns a refugiar-se a la part alta de casa seva.