Una gran pedregada causa estralls a El Ejido

De la mida de pilotes de golf, així eren les pedres que van caure a El Ejido, cap a les 22:30 hores, durant una calamarsada que va causar importants estralls a la ciutat d'Almeria. Més del 50% dels vehicles que es trobaven a la via pública van ser danyats per la magnitud i la velocitat de la pedregada, sobre tot en els vidres. Els cultius també s'han vist afectats, així com el mobiliari urbà o alguns habitatges.