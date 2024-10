Mariano Rajoy carrega contra els taps de les ampolles

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mariano Rajoy ha tornat a fer acte de presència i com, gairebé sempre, no ha deixat indiferent ningú. Durant la sisena edició del Foro La Toja, a Grove, l'expresident espanyol a carregat contra els nous taps de les ampolles de plàstic. En un to distès i de broma ha explicat que "vaig començar a beure i em vaig posar fet un cromo". Sembla que a Rajoy no li convenç aquesta mesura.