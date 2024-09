Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La missió Polaris Down, de la companyia SpaceX, ha fet història, portant el multimilionari Jared Isaacman i l'enginyera Sarah Gillis a completar el primer passeig espacial comercial. Ambdós es van aventurar a sortir fora de la càpsula, a aproximadament 700 quilòmetres d'altura sobre la superfície de la terra. Aquesta s'ha convertit en el passeig espacial més elevat en l'òrbita terrestre i el primer realitzat per persones que no són astronautes.