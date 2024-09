Un grup de treballadors lluita per poder tancar les portes de l'hotel

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup de treballadors d'un hotel a Taiwan van haver de lluitar amb les portes de l'establiment per poder tancar-les davant de les fortes ratxes de vent causades pel tifó Yagi, el més potent enregistrat aquest any. Després de travessar Filipines i la Xina, les fortes precipitacions i ratxes de vent causades per Yagi han arribat a Vietnam, deixant imatges com aquesta en la que un grup de treballadors d'un hotel lluiten amb les portes de l'edifici perquè Yagi no provoques danys a l'interior de l'hotel.