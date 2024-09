Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cos de banders ha felicitat el Dia de Meritxell amb un vídeo on es poden apreciar dos cérvols a les muntanyes d'Andorra. Els dos animals són mascles, ja que tenen banyes, en comparació a la famella que no en té. Les banyes els hi cauran a l'hivern.