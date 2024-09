Inundacions a Sabadell a causa de les fortes pluges

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les fortes pluges que han afectat a Catalunya han deixat inundacions importants en diversos punts del territori català, entre ells Sabadell, on els veïns van veure com alguns carrers de la ciutat quedaven inundats i impracticables a causa de l'acumulació de precipitació en la primera nit de festa major. A la ciutat del Vallès Occidental hi van caure 31 litres en poc temps. Els aiguats han provocat la mort d'una persona a Tiana.