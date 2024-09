La tenista Yulia Putinseva causa indignació a les xarxes per la seva actitud amb una aplegapilotes

Publicat per Redacció Andorra Verificat per Creat: Actualitzat:

La tenista Yulia Putintseva va causar indignació a les xarxes socials per la seva actitud amb una aplegapilotes, segons es pot veure a les imatges, la nena li llença les pilotes, tal com marca el protocol, i la tenista es nega a rebre aquestes deixant que aquestes quedessin a terra. Els fets es van dur a terme en la competició del US Open, que s'està celebrant a Nova York des del 26 d'agost fins al 8 de setembre. L'actitud de la tenista ha estat un dels temes més comentats durant aquests dies, tant dins del torneig com a les xarxes socials, on s'està discutint sobre l'actitud de Putintsev, considerada per molts usuaris com un acte antiesportiu i de menyspreu contra l'aplegapilotes.