Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia està duent a terme entrenaments amb helicòpter per estar preparats per si cal una intervenció en una zona de difícil accés. El cos de seguretat està fent simulacres en punts d'alta muntanya del Principat. La policia recorda, en la seva publicació a les xarxes socials, que té obert un procés per cobrir 11 places.