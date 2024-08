Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tempestes d'agost solen anar acompanyades de llamps i trons, com va ser el cas de la que va afectar l'Alt Urgell a mitjan agost, on van caure desenes de llampecs. En aquest vídeo de VisualMeteo, compartit a xarxes socials, es pot observar com es va veure la tempesta lumínica des de la Cortinada.