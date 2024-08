Un home entra a comprar al supermercat a sobre del seu cavall

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home entra en una botiga sobre el seu cavall. Els fets van passar en una botiga de la ciutat espanyola d'Elx. El genet va decidir entrar sobre el seu cavall i sense samarreta a fer la compra. Un policia va sorprendre l'home quan aquest es trobava a dins de l'establiment. El policia va invitar al genet que abandonés el local i deixés a l'animal fora de l'establiment per acabar de realitzar les seves compres. L'escena insòlita acaba amb el genet marxant cap a casa escoltat per la policia per assegurar que no es produïa cap incident de trànsit.