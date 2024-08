Incendi a la Somerset House de Londres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'històrica Somerset House de Londres va patir, el dissabte, un incendi que va aixecar una columna de fum que s'albirava des de bona part de la capital anglesa. El cos de bombers hi va desplaçar una vintena de camions i més d'un centenar d'efectius per apagar les flames. Les causes de l'incendi són desconegudes a hores d'ara, i s'està treballant per esbrinar què va passar i l'afectació de l'accident.