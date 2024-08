Un accident d'avió deixa més de 60 morts al Brasil

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un avió amb més de 60 persones a bord va patir un accident el passat 9 d'agost sobre la zona residencial de la ciutat de Vinhedo. En l'aeronau viatjaven 57 passatgers i 4 tripulants i segons fonts oficials no hi ha cap supervivent. L'avió, de la companyia Voepass, va iniciar el viatge a la ciutat Cascavel a l'estat de Panamà, i es dirigia cap a l'aeroport internacional de Guarulhos, als afores de Sao Paulo. De moment, es desconeixen les causes de l'accident que va fer que l'avió caigués 3.300 metres en un minut segons Flight Aware, empresa que proporciona les dades dels vols.