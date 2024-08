La campiona olímpica Katie Ledecky neda amb un got de llet al cap

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Katie Ledeky, nedadora professional, va revolucionar les xarxes socials amb un vídeo en el qual es mostrava creuant una piscina sencera amb un got de llet al cap. L'estatunidenca mostrava així les seves habilitats tant en estabilitat com en equilibri, ja que aconseguia fer-ho sense que caigués el got. Ledecky ha fet història als Jocs Olímpics de París en guanyar la seva novena medalla d'or.