Masiva caiguda de ciclistes a la Dauphiné

La impressionant caiguda que van experimentar els ciclistes que participen en la 5a etapa del Critérium del Dauphiné, no ha passat desapercebuda. A la seqüència es poden observar com molts corredors que passen a gran velocitat comencen a caure un per un per, provocant una caiguda massiva amb efecte domino. El vídeo mostra com molts d'ells cauen i rellisquen per la carretera alguns metres a causa de l'aigua que hi ha a la carretera i de la velocitat a la qual anaven.