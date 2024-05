Un grup d'estiuejants es van organitzar per rescatar un tauró encallat a la sorra d'una platja, a pocs metres del mar.

Per aconseguir-ho van formar una cadena des del mar fins al punt on s'havia quedat el tauró, primer van fer-li arribar galledes d'aigua, per mantenir-lo amb vida, i finalment van aconseguir arrossegar-lo fins al mar.