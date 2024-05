Un milió i mig de persones es congrega a Copacabana per una nit de música

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cantant Madonna ha fet història congregant a més d'un milió i mig de persones a la platja de Copacabana, al Brasil, per oferir un concert gratuït per celebrar els seus 40 anys de trajectòria. Segons l'organitzadora, l'artista va convocar a 1.6 milions de fanàtics que es van desplaçar a Rio de Janeiro per veure-la. Els usuaris han compartit per les xarxes imatges panoràmiques de la multitud, mentre que les xifres indiquen que ha estat el sisè esdeveniment musical més multitudinari de la història, el primer encapçalat per una dona.