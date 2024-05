Un error tècnic interromp un espectacle de màgia

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un espectacle familiar i per a nens va acabar convertint-se en un bon ensurt. Un mag estava fent la seva màgia, enmig d'una sessió en ple dia i a l'exterior, quan es va veure envestit per una pantalla gegant de l'escenari que va caure en picat. El vent, o algun error tècnic, va poder provocar la fallada. L'actor va esquivar a temps l'aparell i, segons fonts locals, cap assistent va resultar directament ferit per la caiguda de la pantalla, tot i que es trobaven nens i famílies en el moment de l'incident. Els fets van tenir lloc a Xile.