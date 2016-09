El ministre remarca que són dos assumptes separats i que la justícia determinarà si es va violar el secret bancari i les conseqüències que té

Jordi Cinca va rebutjar ahir la vinculació que fan els accionistes majoritaris de BPA entre la crisi de l’entitat i l’afer Pujol per la denúncia de pressions que va fer Higini Cierco a la Batllia. El titular de Finances va remarcar que “introduir altres temes com pot ser el cas Pujol és aliè al fons de la qüestió que és si es blanquejava o no es blanquejava a BPA” i va precisar que les actuacions de la família de l’expresident de la Generalitat “també estan judicialitzades aquí i a Espanya, i deixem treballar la justícia però no per introduir aquest