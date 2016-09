“Jo emplenaria Andorra de murals i d'escultures”

‘Tartejant’ o ‘La font dels quatre camins’ són algunes de les seves obres al carrer. Dimarts ofereix un taller de ceràmica al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany en el marc de de les activitats amb motiu de l’exposició ‘Seducció i Lluita’ de l’artista Pablo Picasso

En què consistirà el taller de ceràmica que farà dimarts al CAEE?

És una iniciació. Ensenyar com funciona el fang i com es pot treballar. Modular-lo una mica. I sobretot treballar-lo sense tocar-lo gaire, ja que en el moment en què el toques ja no li dónes la forma ni té l’elasticitat que necessita.



Quina relació té amb Picasso?

Picasso, en una edat tardana, va fer moltes obres de ceràmica. Amb terrissaires que feien el torb i ell va començar a decorar les peces, a donar-li forma, gravant i esgrafiant la terra. Això és el que em va atraure a mi per acabar estudiant la ceràmica, perquè té moltes possibilitats escultòriques i pictòriques.



No és gaire conegut Picasso com a ceramista.

No. Tot i que en la darrera època va fer moltes peces amb terrissaires. Més de 700. S’hi va aficionar perquè la ceràmica, la terra, quan hi entres és molt agradable de treballar.



Què representa per a un artista una figura com Pablo Picasso?

És dels artistes que més m’ha marcat en una època.



És un artista tot terreny. Pintora, escultora, ceramista. Quin art li agrada més?

Tots m’agraden. És posar-te en una idea i aplicar-la. L’escultura m’agrada molt, però quan fa molt temps que en faig em passo a la pintura perquè necessito color.



La ceràmica és poc coneguda?

No. Està implicada en totes les arts decoratives. Des del terra a l’arquitectura, a l’escultura perquè podem fer les peces en fang i després transformar-les en bronze o d’altres materials. És el millor material per començar a fer un volum i transformar-lo en una altra cosa. És el més mal·leable i permet convertir-lo en més formes.



Quins referents té?

Va a èpoques. Fa un temps era una enamorada d’en Kandinsky. I també d’en Picasso. De molt petita en Dalí també em va agradar. Vas evolucionant i ara m’agraden molt els crítics d’art.



Què transmet en les obres?

Vull desenvolupar els meus pensaments. A vegades tens una idea, a vegades tens una obsessió. M’és més fàcil expressar-me amb l’art que amb paraules.



Té diverses obres d’art al carrer. En falten a Andorra?

Jo emplenaria Andorra d’obres d’art, de murals i d’escultures. Sóc molt partidària de com més, millor. Li dóna vida als carrers.



En troba a faltar?

Encara es podrien fer més coses. Som molts artistes a Andorra per les dimensions del país.



Què faria?

Estudiar molt el paisatge urbà i treballar-lo. I també el land art. Estudiar les muntanyes i els camins. Hi ha idees bones, com el camí del Ferro. I molts murals.



En què està treballant?

Darrerament estic una mica mandrosa. He acabat un mural en un habitatge particular i ara vull tornar a posar-me a treballar.