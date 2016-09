La selecció sub-18 suma un empat a la primera fase del torneig europeu

La selecció d’Andorra sub-18 de rugbi de 7 va tancar ahir la primera fase de l’Europeu que es disputa a Esztergom (Hongria) amb un empat i dues der­rotes, balanç que el va portar a tancar el grup C. Els jugadors de Xepi Garcia van obrir el torneig amb una derrota davant els amfitrions per 12 a 7 (un assaig transformat per als andorrans). El mateix resultat van repetir contra Dinamarca, mentre que el punt el van aconseguir davant la selecció de Suïssa (26-26), que va liderar la classificació. Els 26 punts van arribar amb 4 assajos i tres conversions, mateix