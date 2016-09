El MoraBanc Andorra derrota el Bilbao amb una cistella de Jelinek

Els de Peñarroya aixequen desavantatges en el tram final per acabar enduent-se el quart amistós



El MoraBanc Andorra va afegir una victòria a la seva pretemporada, ahir a Mollerussa davant del Dominion Bilbao (99-97), en un partit d’anada i tornada que va decidir una cistella del txec Jelinek a dos segons per al final. Tercer triomf en quatre amistosos, davant un rival al que no s’havia guanyat des del retorn ACB, que permet anar fent camí als de Peñarroya, encara amb coses per encaixar però mostrant detalls com la remuntada en la recta final del partit.

El veterà Mumbrú, que va acabar amb trenta punts, va fer mal a un MoraBanc al que li va costar