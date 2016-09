Feina nova

Les administracions públiques són els principals clients del saig que ara per ara reben poques execucions judicials encarregades pels privats i que no estan assolint el volum de feina que s’havia previst per alliberar la justícia

Actualitzada 18/09/2016 a les 06:43

El saig es va crear com una figura per descarregar de feina la Batllia. Una contribució més a desencallar els tràmits dels procediments judicials que s’eternitzen en el temps amb el greuge que acaben per no donar satisfacció al perjudicat que obté el resultat de la causa iniciada quan ja gairebé no ho recordava. De moment, però, els tres professionals que van aconseguir la plaça per exercir-ne destaquen que no tenen la feina que esperaven. Estan gestionant uns sis-cents dossiers d’execucions de sentències per cobrar pagaments pendents i les expectatives estaven molt per sobre. Consideren que la figura encara no és prou coneguda, perquè de fet només fa quatre mesos que estan exercint i tot i que s’ha anat parlant els últims anys de la creació d’una instància per rebre els diners que una sentència judicial diu que es té dret a percebre és totalment nova i necessita més rodatge. Per ara la tasca principal és la de complir les ordres judicials per pagaments pendents a alguna administració, que són les que tenen més coneixement de l’existència del saig i també les que activen els processos automàticament per anar seguint tots els passos establerts. De fet també són els impagaments de multes i taxes i impostos públics els que han generat la majoria dels expedients que en els últims anys han anat col·lapsant la Batllia. Centenars de dossiers que mai no havien d’haver arribat a la instància judicial perquè obliguen a posar en marxa un engranatge que no té cap sentit en referència a la quantia que es reclama i que en moltes ocasions fins i tot han prescrit perquè se n’estaven tramitant d’altres. Ara que els comuns tindran la possibilitat d’embargar els comptes dels deutors per l’import pendent es racionalitzen els mecanismes per actuar i els recursos que cal implicar. El saig necessita donar-se a conèixer i només anar desenvolupant la feina permetrà consolidar la figura que representen i permetrà que els privats, que són els que ara per ara menys s’hi adrecen, recorrin als seus serveis. El fet que com a cobradors es quedin un percentatge del que fixa l’execució pot restar clients al saig perquè en els casos que ho feia la Batllia l’import a percebre era íntegre. Caldrà fer difusió de la tasca que desenvolupen perquè es conegui el que fan i puguin complir el paper pel qual va ser creat el saig.