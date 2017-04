Per triar i remenar

Joan Babot. Al representant dels comerciants de Fener Boulevard li agraden els cotxes i té una debilitat especial per als que són antics i tenen classe. Al Mercedes 280S que li va regalar el padrí li té un gran afecte.

Hi ha cotxes que fan aixecar el cap als vianants que se’ls creuen, i aquest és el cas del Mercedes 280S que de tant en tant treu a passejar Joan Babot. Potser per la majestuositat del vehicle, o potser perquè està impol·lut, és fàcil que qui el vegi passar hi fixi la mirada. També pot sorprendre la cara d’orgull del conductor. I és que, ni més ni menys, condueix una màquina que va comprar el padrí l’any 1970, que va passar per les mans del pare i que avui encara fa córrer ell. És clar que no el fa servir