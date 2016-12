El Thyssen inicia les proves tècniques

L’adequació interior del museu està quasi enllestida i al gener començarà la logística per traslladar-hi la primera col·lecció

El Museu Carmen Thyssen Andor­ra avança a bon ritme, amb les obres d’adequació interior ja pràcticament enllestides, segons va explicar la ministra de Cultura i presidenta de la Fundació Museand, Olga Gelabert. Amb els interiors ja llestos, després del parèntesi de les festes nadalenques comença el període de proves de tots els equipaments tècnics i la complicada logística per fer viatjar cap al Principat les vint-i-sis teles que integren la primera col·lecció. La previsió, segons va explicar la ministra, és que a Andorra hi hagi un dipòsit de quadres on es guardaran aproximadament un centenar i mig de peces de