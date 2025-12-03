Museu
El Thyssen acull una exposició dels 10 anys del concurs d’obra gràfica de la Fundació Meritxell
La mostra recull els dibuixos guanyadors de cada edició i es podrà visitar fins al 4 de gener del 2026
La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i el Museu Carmen Thyssen Andorra han inaugurat avui l’exposició commemorativa dels 10 anys del concurs d’obra gràfica, en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La mostra inclou una representació de les tasses amb els dibuixos guanyadors de cada edició i es podrà visitar fins al 4 de gener del 2026.
Durant l’acte s’ha presentat també l’obra guanyadora de l’edició 2025, signada per Esther Coma, persona atesa al servei ocupacional Xeridell. El seu disseny il·lustra la nova tassa commemorativa, a la venda al museu per 8 euros.
A la inauguració hi han assistit representants de les entitats col·laboradores, com la cap d’Àrea de Promoció a l’Autonomia Personal del ministeri d’Afers Socials, Raquel Guàrdia, i membres de la FPNSM, del Museu i de l’associació AUFARE.
La iniciativa, en marxa des del 2016, promou la inclusió i el respecte a través de l’art, obrint canals de participació cultural a tota la ciutadania. En paral·lel, s’ha celebrat un taller de manualitats al museu, centrat en la reinterpretació de retrats inspirats en l’obra de Modest Cuixart.