Els reptes del transport públic

Actualitzada 22/01/2024 a les 19:46

Conèixer l’opinió de la ciutadania

El passat 16 de gener es va celebrar al Centre de Congressos d’Andorra la Vella una primera reunió informativa sobre el procés participatiu que ha endegat el Govern per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre el transport públic del país. El procés se centra en tres eixos de debat: transport públic adaptat, competitiu i de qualitat; mobilitat sostenible, connectada i segura, i ús del vehicle particular en el nou model de mobilitat. Les properes reunions, obertes a tothom, tindran lloc a Canillo (29 de gener a les 20.30 h al Palau de Gel), Encamp (30 de gener a les 19 h al Complex Esportiu i Sociocultural), Pas de la Casa (31 de gener a les 20.30 h al Centre Esportiu), Ordino (1 de febrer a les 20.30 h a l’Auditori Nacional), la Massana (5 de febrer a les 19 h a la Sala dels Arcs), Andorra la Vella (6 de febrer a les 20.30 h al Centre Cultural la Llacuna), Sant Julià de Lòria (7 de febrer a les 19 h a la Sala Sergi Mas), i Escaldes-Engordany (8 de febrer a les 19 h a la sala del Prat del Roure).

Des de juliol de 2022, tots els residents poden utilitzar gratuïtament les diferents línies de transport públic del Principat, fet que ha incrementat significativament el nombre d’usuaris del servei: en un any i mig, s’ha passat de 9.600 a 17.500 passatgers diaris, pràcticament el doble.La notícia, coneguda fa pocs dies, confirma l’encert de la mesura, que si bé en un primer moment havia de ser temporal –per ajudar els ciutadans a fer front a l’increment generalitzat de preus, i molt especialment, de la benzina–, va passar a ser definitiva el juliol passat. Fins aquella data, l’augment d’usuaris ja havia estat del 70%, i el Govern va veure convenient prorrogar la iniciativa fins, almenys, final d’aquesta legislatura.Entre les persones que utilitzen regularment aquest servei, ja sigui diàriament o amb una certa freqüència, es valora de manera molt positiva que hagi passat a ser gratuït, si bé creuen que l’increment significatiu d’usuaris faria necessari ampliar les freqüències. Al mateix temps, els experts posen en relleu que, si bé la mesura ha contribuït a reduir l’ús del vehicle privat, és insuficient per complir amb els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, de manera que, a mitjà termini, caldrà apostar per sistemes de transport públic alternatiu.“Per a qui viu a Sant Julià i treballa a Andorra la Vella, i havent-hi bus gratuït, és absurd agafar el cotxe”, opina Dolors Martínez, laurediana de 46 anys que utilitza el Bus Exprés cada dia per anar a la feina. “Ja el feia servir sovint abans de la gratuïtat, però ara ja no toco el cotxe per a res que no sigui sortir del país”, comenta. Afegeix, això sí, que troba a faltar més intervals de pas. “Caldria revisar les freqüències, perquè fora de les hores punta passa cada 30 minuts i hi ha molta gent que l’agafa”.Albert Vidal, resident a la Massana de 51 anys, va decidir provar el bus gratuït quan es va posar en funcionament, i des d’aleshores és un passatger assidu de les línies 5 i 6. “Amb els problemes de circulació i els col·lapses que hi ha a la parròquia, m’estranya que no ho faci servir més gent”, considera. “Encara hi ha molta dependència del cotxe, però crec que més gent utilitzaria el bus si en posessin més sovint i si hi hagués pantalles a les parades per saber quan passarà el proper”, agrega.El temps de desplaçament continua sent un dels principals esculls a l’hora de pontenciar l’ús del transport públic. “Per fer un mateix desplaçament es triga la meitat en cotxe que en bus”, assenyala José Gismero, enginyer i cap de projectes de BMS Consultoria Estratègica. “A això cal agegir-hi que encara hi ha encertesa sobre els horaris i les freqüències”, de manera que urgeix “desplegar una aplicació que permeti tenir informació en temps real sobre on és el bus i quan trigarà a arribar. Això reduiria el temps d’espera a les parades”.Gismero valora el fet que davant de l’augment significatiu del cost de la vida s’hagi apostat per la gratuïtat del transport públic, si bé creu que nombre d’usuaris “ja ha tocat sostre i s’ha arribat al límit”, i ara “és necessari buscar alternatives al bus”. En aquest sentit, l’especialista indica que “diàriament es fan uns 168.000 desplaçaments a Andorra”, i que per arribar als objectius de descarbonització de l’economia, “és imprescindible apostar per altres models”.Cal recordar que l’Estratègia Nacional de Mobilitat, establerta el 2021, té com a fita reduir, en un període de 10 anys, uns 59.000 desplaçaments de vehicles al dia. “Aquesta fita, amb el model actual, no podrà assolir-se mai, i de fet es calcula que la xarxa viària estarà totalment col·lapsada el 2030”, alerta Gismero.La solució passa per habilitar un model de transport públic segregat. “Hi ha diverses alternatives possibles, des de línies de bus amb carrils independents fins a un sistema de transport per cable, passant per un tranvia o un metro”, enumera el cap de projectes de BMS. En tot cas, “és necesari bastir alternatives viables i de qualitat al vehicle particular perquè la gent faci un esforç i canviï els hàbits de desplaçament”, conclou.