Un gener costerut

Actualitzada 09/01/2024 a les 12:30

CAL SABER

1. PLANIFICACIÓ FINANCERA: Elaborar un pressupost detallat que inclogui totes les despeses fixes de cada mes, i mirar d’identificar les que no siguin essencials per suprimir-les.

2. REVISIÓ DELS DEUTES PENDENTS: Avaluar quins són els deutes pendents i prioritzar el pagament d’aquells amb taxes d'interès més altes. Si és possible, renegociar el retorn dels deutes.

3. TENIR EN COMPTE ELS IMPREVISTOS: Crear un fons d'emergència per a situacions inesperades. Això ens ajudarà a evitar recórrer a préstecs o targetes de crèdit en cas de despeses imprevistes.

4. FER COMPRES INTEL·LIGENTS: Aprofita rebaixes i ofertes per comprar productes necessaris a preus més baixos. Comparar preus i considerar les opcions més econòmiques o genèriques per a certs productes.

Després de l’eufòria nadalenca, el mes de gener sol estar associat a una important austeritat econòmica. Les despeses excessives durant les festes desemboquen en la ressaca financera coneguda com a “gener costerut”, on també conflueix l’habitual increment de preus de determinats productes i serveis coincidint amb el canvi d’any.En un context general d’inflació, és molt probable que aquest hagi estat el Nadal més costós dels darrers anys, i sens dubte això també es notarà en les butxaques dels consumidors en aquesta arrencada de 2024. “Tenim la cistella de la compra pels núvols, el carburant s’ha abaratit una mica però continua sent força car, el preu de la llum ha pujat, el problema de l’habitatge continua igual... crec que aquest any la costa de gener durarà fins l’abril”, resumeix Sergi Albós, resident a la Massana de 49 anys, qui assegura que ha retallat “força” la despesa durant aquestes festes. “Es poden celebrar i gaudir sense haver de tirar la casa per la finestra”, opina.La previsió financera és clau per evitar la sotragada econòmica que representa el primer mes de l’any. “Quan arriba el mes de novembre, a casa sempre intentem fer un pressupost amb les despeses previstes per als propers dos mesos”, indica Tania Merino, veïna d’Andorra la Vella de 36 anys. “El problema és que, entre una cosa i l’altra, sempre acabes gastant més del compte”.“Per Nadal se’ns incita molt a consumir i sembla que si no vius les festes a tot drap no ets ningú”, reflexiona Silvia Moreira, resident a la capital de 45 anys. “Hi ha qui estira més el braç que la màniga i acaba demanant crèdits, endeutant-se... és una bogeria. Si als que no ens endeutem ja ens costa afrontar el gener, no vull ni pensar en els que han de començar a tornar el prèstec”, destaca.“Si cada any parlem de la clatellada del gener, és perquè aquest fenomen és una constant. I aquest 2024 no serà una excepció, ni molt menys”, comenta Aleix Mañosas, assessor comptable i fiscal a R&A Consultors i autor del llibre Sobreviure a Andorra. Bàsicament, hi ha dos factors que incideixen de ple en les dificultats econòmiques que solen anar associades a l’inici de cada nou exercici. “La principal causa és la manca de planificació. Molta gent no sap estructurar les seves finances i estalvia el mínim, o bé no estalvia res”, analitza Mañosas. “Si preveus que al Nadal tindràs unes despeses de, posem per cas, 600 euros, en pots anar reservant 50 cada mes durant l’any anterior”, agrega.L’altre factor a tenir en compte és el de l’escalada de preus dels darrers anys. “L’augment ha estat desorbitat, i per molt que vulguis estalviar, també acaba afectant”, apunta l’especialista. “És un extra amb el que no es podia comptar i que indubtablement marcarà també aquest gener”.Mañosas insisteix en la importància d’elaborar un pressupost anual. “L’inici d’any és un bon moment per fer una planificació a llarg termini, preveure quan gastarem cada mes, determinar quines són les despeses ineludibles i quines es poden retallar, i deixar també un marge per a possibles imprevistos. Eliminar tot allò superflu és essencial”.L’assessor financer posa èmfasi en el fet que cal evitar l’endeutament en la mesura del possible, i no deixar-nos temptar per crèdits suposadament avantatjosos que acabaran minant encara més la nostra economia. “Els comerços posen a l’abast moltes facilitats per comprar a crèdit. Et financen l’adquisició d’una tele o un smartphone, i al final acabes assumint un important sobrecost pels interessos”, exposa Mañosas. “Una cosa diferent són els pagaments fraccionats en diferents terminis; això sí que pot resultar interessant”.L’economista destaca que amb l’increment generalitzat dels preus, “moltes famílies que han volgut mantenir un cert nivell de vida no han tingut més remei que endeutar-se, fins i tot per pagar-se unes vacances. Tot acaba sumant”. D’aquesta manera, el gener és un bon moment per “estudiar quins deutes tenim pendents i determinar quina és la millor manera de liquidar-los. Alguns, fins i tot, es poden abonar de cop”.