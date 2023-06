Temps de protegir la pell

Actualitzada 05/06/2023 a les 19:23

CAL SABER

1) Utilitzar protecció solar: Cal utilitzar sempre un protector solar amb factor elevat. Es recomana aplicar una capa generosa a totes les àrees exposades 30 minuts abans de sortir.



2) Resguardar els ulls del sol: És important fer servir ulleres de sol homologades amb la protecció UV adequada. L’exposició directa dels ulls al sol pot provocar múltiples trastorns.



3) No descuidar la hidratació: Mantenir la pell ben hidratada és important per protegir-la del sol. Cal beure molta aigua i utilitzar cremes hidratants per mantenir la pell saludable i flexible en tot moment.



Tot i que prendre el sol proporciona grans beneficis per a la salut, com ara la producció natural de vitamina D, l’exposició excessiva als raigs ultraviolats (UV) també és un dels principals factors de risc del càncer de pell, els casos del qual han augmentat significativament en els darrers anys. Amb motiu del Dia mundial contra aquesta malaltia, que se celebra el 13 de juny, cal incidir en la importància de la protecció solar per prevenir aquesta i altres complicacions com, per exemple, cremades, envelliment prematur de la pell, arrugues, taques, etcètera. Unes precaucions que cal tenir presents no tan sols quan anem a la platja o a la muntanya, sinó també en el nostre dia a dia.“Quan arriba el bon temps és normal voler gaudir del sol, però no sé fins a quin punt tenim sempre en compte els riscos d’abusar-ne”, apunta Anna Feixa, resident a Andorra la Vella de 32 anys. “A l’estiu veig molta gent que es passa tot el dia a la platja i no entenc com ho poden aguantar”, afegeix.“Sempre he anat amb cura amb la protecció solar, però des que a un conegut li van diagnosticar un melanoma, encara prenc més precaucions”, exposa Carolina Vidal, escaldenca de 42 anys. “Utilitzar protector sovint i no excedir-se amb el sol no costa gens i ens pot estalviar molts problemes”, ressalta.En l’aparició del càncer de pell intervenen, d’una banda, “factors individuals i genètics, com ara el tipus i característiques de la pell que, òbviament, no es poden modificar”, assenyala una font mèdica consultada per 7Dies. No obstant això, és indubtable l’important paper que juguen factors externs “com, per exemple, l’exposició inadequada al sol”. En aquest sentit, “seguir estrictament les mesures de fotoprotecció és essencial per prevenir i reduir notablement el desenvolupament d’aquestes i altres malalties cutànies”, agrega.Però, de quina manera afecta el sol en el desenvolupament del càncer de pell? “L’exposició al sol inadequada és sens dubte el factor de més risc per al desenvolupament del càncer de pell, considerant-se que pot ser responsable de fins al 80% dels tumors cutanis”, afirma la mateixa font. “Alguns tumors es relacionen amb una exposició solar crònica i prolongada, mentre que d’altres ho estan més amb el fet de prendre el sol de manera més esporàdica però intensa”, puntualitza.L’estiu no és perillós per a la pell sempre que adoptem les mesures adients. Així, segons posa en relleu l’especialista, és crucial “evitar l’exposició solar prolongada i a les hores centrals del dia, especialment entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda”. Així mateix, és important “utilitzar un fotoprotector amb factor 30 o superior, aplicant la quantitat necessària i renovant l’aplicació almenys cada dues hores i sempre després del bany”. La primera aplicació s’ha de dur a terme a l’ombra i uns 30 minuts abans de començar a prendre el sol. No s’ha d’oblidar tampoc la protecció física, “com ara ulleres de sol, barrets o gorres, que ens ajudaran a resguardar zones especialment sensibles del cos”. I en el cas dels infants cal anar amb especial cura, ja que “els nens són més vulnerables a les cremades que constitueixen un factor de risc per al desenvolupament de melanoma en un futur”.També pot succeir que, tot i aquestes precaucions, acabem cremant-nos. “No cal alarmar-se en excés davant d’aquestes situacions, però és important proporcionar a la pell la cura adequada”. Així, en aquests casos el millor “és aplicar un gel d’àloe vera sobre la zona afectada durant els dos o tres dies posteriors”.Finalment, cal que acostumem a explorar periòdicament la nostra superfície corporal i reconèixer els signes d’alarma de les pigues. “En aquest sentit, hem de tenir presents quatre regles per detectar pigues de característiques atípiques: l’asimetria o forma no regular, els contorns irregulars o poc definits, les diferents tonalitats de color en una mateixa piga i un diàmetre superior a 5 mil·límetres”. Davant de l’aparició de qualsevol senyal sospitós “cal acudir a un professional immediatament. La gran majoria dels casos no presenten cap problema per al pacient si es diagnostiquen i es tracten a temps”.