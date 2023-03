Hem perdut l'hàbit de llegir?

Actualitzada 06/03/2023 a les 19:03

CAL SABER

1) RESERVAR UNA ESTONA AL DIA: El dia a dia ens deixa sense temps per a moments d’oci com la lectura. Per això és important una bona organització i reservar una estona al dia als llibres.



2) REDUIR L'EXPOSICIÓ A LES PANTALLES: Tant la televisió com el mòbil ens absorbeixen molt de temps que sovint no és productiu. Gestionant millor aquest temps podem guanyar-ne per llegir.



3) LLEGIR ALLÒ QUE ENS INTERESSA: Per enganxar-se a la lectura és important llegir aquells llibres que realment ens apassionen i atrapen des del principi i deixar a un costat els que no ens transmeten res.



4) TENIR SEMPRE UN LLIBRE A MÀ: L’oportunitat de llegir es pot presentar en qualsevol lloc i moment. Per això és imprescindible portar sempre un llibre a sobre per aprofitar les estones lliures que puguin sorgir.

La lectura és un hàbit que pot millorar notablement les condicions de qualsevol persona, ja que permet desenvolupar pensaments cognitius i interactius i construir nous coneixements. Aquesta activitat és fonamental per al desenvolupament personal, ja que augmenta la curiositat i el coneixement, permet obtenir informació, exercita el cervell, activa la memòria, i ajuda a millorar l’ortografia i la gramàtica, entre altres beneficis. En el cas dels nens, la lectura és especialment important perquè fomenta la imaginació, la creativitat i la fantasia.Lamentablement, molts infants abandonen la lectura en arribar a l’adolescència, un fet que s’ha vist potenciat en els darrers anys per l’impacte de les noves tecnologies. I més tard, ja en l’edat adulta, resulta difícil recuperar aquest costum.L’última enquesta sobre hàbits de lectura del Govern, realitzada durant el curs 2020-21, evidencia la pèrdua del gust per llegir llibres. Un 49% de les persones consultades reconeix que no li agrada gaire llegir i afegeix que requereix esforç i concentració. Els joves prefereixen l’oci digital: consultar continguts musicals i audiovisuals, jugar o xatejar. En aquest sentit, si bé hi ha un 43% de joves que els agrada llegir llibres i un 21,5% còmics, hi ha un percentatge molt alt (84%) de consum digital freqüent.“Avui dia mantenir la concentració en un llibre és molt més difícil. Els estímuls són constants”, reconeix Noemí Hernández, veïna d’Escaldes-Engordany de 39 anys, que creu que “el telèfon mòbil i la tauleta ens roben massa temps i massa atenció. Fins i tot quan no els estàs fent servir estem pendents de les notificacions”.L’opinió és compartida per Jordi Castells, escaldenc de 45 anys i lector habitual, que veu com “molta gent s’excusa que no té temps de llegir quan després és capaç de passar-se hores i hores jugant amb el mòbil. En realitat aquesta manca de temps és més aviat manca d’interès, perquè quan una cosa t’interessa realment treus temps d’on sigui per realitzar-la”.“Està demostrat que si els pares llegeixen regularment els fills també mostren predisposició a llegir. A casa apaguem els dispositius a les nou del vespre i dediquem una estona a llegir cada nit, és una manera d’aconseguir que els petits s’hi acostumin”, relata Carme Cortés, d’Andorra la Vella i mare de dos fills, de nou i dotze anys.“És habitual que molts nens petits llegeixin amb els pares, i que en canvi quan arriben a l’adolescència deixin de fer-ho. És difícil que mantinguin aquesta activitat”, reconeix l’escriptora Laura Casanovas, guanyadora de la darrera edició del Premi Carlemany per al foment de la lectura amb Les estrelles de Lilith. “Caldria apropar els llibres a la gent jove, però han de ser obres que els resultin interessants”, opina, tot afegint que, “malauradament, moltes de les lectures obligatòries als centres educatius els resulten alienes i els avorreixen. I el pitjor que li pot passar a un potencial lector és que relacioni lectura amb avorriment o obligació”.Casanovas, amb tot, es mostra optimista. “El confinament ens va fer veure que els llibres són una finestra oberta al món, i durant aquell temps va créixer el nombre de lectors. Els que havien abandonat una mica la lectura van aprofitar per recuperar-la aleshores. A més, des d’aleshores també han obert moltes llibreries”, exposa. Així mateix, l’autora posa en relleu que “el que compta és que es mantingui viva la passió perquè ens expliquin històries, i existeixen molts formats, com els pòdcasts o els audiollibres, que són un bon complement als llibres tradicionals”.Elena Aranda, lectora professional i assessora literària, lamenta que “la lectura com a hàbit s’hagi perdut progressivament”, de manera que “el grup format per les persones que més llibres llegeixen al cap de l’any és el més constant i estable, però també el més minoritari”. Les noves tecnologies, al seu parer, hi han jugat un paper determinant. “Només cal veure com el telèfon mòbil ha substituït el llibre als mitjans de transport. Abans tothom portava alguna cosa per llegir i ara la immensa majoria va amb el telèfon.”Aranda afirma que estimular la lectura des de la infància és fonamental. “Els més petits són molt receptius davant els llibres”, apunta, tot destacant que hi ha múltiples opcions per apropar la literatura als infants. “Fins i tot els llibres virtuals, amb els quals poden interactuar”, conclou.